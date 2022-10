Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An xác nhận, sáng nay 4/10 tại Hội nghị Triển khai công tác cán bộ đã công bố Quyết định Quyền Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Đức, Cục phó Cục Thuế Nghệ An đã được trao quyết định bổ nhiệm Quyền Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Người tiền nhiệm Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An là ông Trịnh Thanh Hải.

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Phi Vân Tuấn tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Đức được giao Quyền Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: NTV

Theo quyết định 1564 ngày 3/10 của Tổng Cục Thuế, ông Trịnh Thanh Hải có quyết định chuyển công tác về UBND tỉnh Nghệ An và bàn giao công việc Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An từ ngày 5/10/2022.

Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Phi Vân Tuấn tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Thanh Hải. Ảnh: NTV

Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế Phi Vân Tuấn tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Thanh Hải được giao nhiệm vụ mới là Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Đình Đức được giao Quyền Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn