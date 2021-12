Công bố quyết định chuyển Bệnh viện từ trực thuộc Phòng Hậu cần sang trực thuộc Công an tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Công an tỉnh đã có nhiều sự đổi mới tích cực về nhân lực, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế giúp triển khai thêm nhiều danh mục kỹ thuật chuyên môn, chủ động phát huy, nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho cán bộ chiến sỹ, cũng như tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Cùng với y tế toàn lực lượng đã tập trung triển khai hiệu quả công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cán bộ chiến sỹ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an. Công tác khám, chữa bệnh y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại cũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.



Lễ công bố các quyết định chuyển Bệnh viện từ trực thuộc Phòng Hậu cần sang trực thuộc Công an tỉnh là một trong những mốc son đánh dấu sự phát triển của Bệnh viện Công an tỉnh với mô hình tổ chức bộ máy mới, toàn diện hơn. Cũng như khẳng định sự quan tâm, đầu tư của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với lực lượng y tế Công an tỉnh Nghệ An. Đây là cơ hội, đồng thời là trách nhiệm để lãnh đạo và toàn thể nhân viên bệnh viện tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả khám và điều trị, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, sẵn sàng phục vụ các yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an trong tình hình mới.