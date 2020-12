Công bố quyết định chuẩn y chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao quyết định của Tỉnh ủy Nghệ An điều động, chỉ định đồng chí Kha Văn Tám giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Quang Đại

Sáng 15.12, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, HĐND-UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo HĐND-UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Quang Đại

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định 1658 công nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Kha Văn Tám – nguyên Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An.

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành quyết định số 71 điều động đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến nhận nhiệm vụ tại LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An.

Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An chúc mừng đồng chí Kha Văn Tám. Ảnh: Quang Đại

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thông chúc mừng và tin tưởng đồng chí Kha Văn Tám với bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm phong phú và năng lực công tác tốt, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Kha Văn Tám trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao phó của Tỉnh ủy Nghệ An và Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự tín nhiệm của LĐLĐ tỉnh, hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, tích cực học hỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động