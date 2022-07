Công an yêu cầu dân trả lại vàng rơi vãi tại hiện trường vụ cướp

Công an TP Huế vừa phát thông báo đề nghị người dân nhặt được vàng có liên quan đến vụ cướp bằng súng tại chợ Đông Ba phải giao nộp cho cơ quan công an. Việc này nhằm phục vụ hoạt động điều tra của cơ quan công an, cũng như hoàn trả lại cho người bị hại sau khi kết thúc vụ việc.

"Những trường hợp không trả lại tài sản liên quan đến vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Công an TP Huế nhấn mạnh.

Sợi dây chuyền vàng mắc trên ngọn cây cao (Ảnh: Nam Anh).

Lực lượng chức năng thu hồi vàng rơi vãi tại hiện trường (Ảnh: Nam Anh).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h ngày 31/7, một người đàn ông mang theo súng đến khu vực kinh doanh vàng tại chợ Đông Ba. Người này nổ nhiều phát súng phá tủ rồi cướp một lượng lớn vàng tại tiệm Thái Lợi và Hoàng Đức.

Người dân mang số vàng nhặt được giao trả cho cơ quan công an (Ảnh: Nam Anh).

Trong quá trình bị truy đuổi, người này ném nhiều vàng ra đường. Một số lượng lớn vàng rơi vãi khắp nơi trên đường phố, mắc tận các cành cây cao.

Ngay sau khi kẻ cướp bị bắt giữ, lực lượng chức năng tổ chức thu gom vàng rơi vãi. Tuy nhiên, trước đó người dân cũng nhặt được nhiều vàng rơi vãi và giao nộp cho cơ quan chức năng.

