Công an xã tham gia đánh án, phát hiện ma túy ngụy trang trong ống hút bịt kín 2 đầu

Ngày 4/2, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Sơn Trà, Công an xã Sơn Long vừa triệt xóa một chuyên án ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Hoài Nam (SN 1976, trú tại xã Sơn Trà, Hương Sơn) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Hoài Nam.

Cụ thể, vào khoảng 19h30’ ngày 30/1, tại nhà Lê Hoài Nam, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Trà và Công an xã Sơn Long phá chuyên án 0120MT bắt quả tang Lê Hoài Nam đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trên chiếc chiếu nơi Nam cùng một số đối tượng đang ngồi phát hiện có 2 túi ni lông màu hồng, bên trong đựng viên hồng phiến và 15 đoạn ống nhựa nhỏ được dán kín hai đầu, bên trong mỗi ống nhựa đều chứa hồng phiến (tổng cộng có 103 viên). Kiểm tra trong chiếc ví màu đen của Nam đang để trên chiếu phát hiện một túi ni lông màu hồng bên trong có 10 đoạn ống nhựa nhỏ được dán kín hai đầu đựng 31 viên hồng phiến. Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ 134 viên hồng phiến có khối lượng 13,656 gam.

Tang vật của vụ án.

Ngoài ra, trong túi quần và túi áo của Lê Hoài Nam còn có 2 gói giấy thiếc màu vàng bên trong đựng 6,1382 gam ma túy đá và 0,4716 gam hêrôin.

Được biết, Lê Hoài Nam là người nghiện lâu năm, năm 2014 bị TAND huyện Hương Sơn xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, năm 2016 bị TAND thị xã Hồng Lĩnh xử phạt 33 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus