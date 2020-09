Công an vây ráp gần 300 học sinh tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép

Hiện trường vụ việc.

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng CSGT và Công an huyện Krông Pắk kịp thời ngăn chặn hơn 150 xe máy với gần 300 học sinh đang tụ tập chuẩn bị đua xe trái phép gây mất ATGT và an ninh trật tự.

Trước đó, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin của người dân có một nhóm thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh thường tụ tập tại đập thủy lợi Krông Búk Hạ (xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để nẹt pô, nghi đua xe trái phép. Từ nguồn tin báo, phòng CSCĐ đã xin ý kiến Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện Krông Pắk xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 150 xe máy với hơn 300 thanh thiếu niên.

Trung tá Nguyễn Công An, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ công, phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức triệt xóa.

Qua theo dõi, khoảng 16h ngày 6/9, Phòng CSCĐ phối hợp với Phòng CSGT và Công an huyện Krông Pắk tổ chức vây ráp đập hồ thủy lợi Krông Búk Hạ từ nhiều hướng. Tại đây, lực lượng Công an đã bắt giữ gần 300 thanh, thiếu niên cả nam và nữ đang tụ tập, một số thanh niên nẹt pô, nghi vấn chuẩn bị đua xe. Qua đấu tranh nhanh, số thanh thiếu niên chủ yếu là học sinh cấp 2 và cấp 3 trên địa bàn huyện Krông Pắk, TX Buôn Hồ và huyện Krông Ana.

Hiện toàn bộ số thanh, thiếu niên và phương tiện xe máy đã được chuyển giao cho Công an huyện Krông Pắk để tiếp tục xác minh, xử lý.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông