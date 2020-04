Công an trích camera, điều tra vụ một tiến sĩ rơi từ tầng cao xuống tử vong

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: NGỌC KHẢI

Ngày 6-4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đang phối hợp với một số đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ việc tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi từ tầng cao của chung cư tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều 5-4, bảo vệ khu căn hộ New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) nghe thấy tiếng động tại khu vực giếng trời sảnh D2 (tầng trệt). Khi đến kiểm tra thì bảo vệ phát hiện một người đàn ông nằm bất động, do thương tích quá nặng nên người này đã tử vong. Phát hiện vụ việc trên, bảo vệ đã báo cho trưởng Ban quản lý, ban quản trị khu căn hộ và công an.

Công an huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là ông Bùi Quang Tín (ngụ TP.HCM). Công tác khám nghiệm kéo dài đến khoảng 20h tối cùng ngày thì kết thúc.

Phía trên khu vực phát hiện thi thể là các căn hộ có cửa sổ, bancông hướng ra giếng trời - Ảnh: NGỌC KHẢI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online vào trưa 6-4, ông Phạm Minh Huấn - trưởng Ban quản lý của khu căn hộ New Sài Gòn - cho biết ông Bùi Quang Tín là bạn của một cư dân trong khu căn hộ, việc ông Tín lên căn hộ có chủ căn hộ bảo lãnh và bảo vệ có ghi sổ sách.

Ông Huấn cho biết Ban quản lý khu căn hộ đã có thông báo cho toàn thể cư dân, trong đó có những biện pháp cần làm ngay sau khi có chỉ thị 16 của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19. Ban quản lý khu căn hộ đã ra thông báo cho cư dân về việc tiếp khách đến khu căn hộ, chỉ khi có trường hợp thực sự cần thiết và có sự bảo lãnh của chủ căn hộ thì mới cho khách lên.

"Trong trường hợp này, người chủ căn hộ có bảo lãnh cho khách lên. Bảo vệ làm đúng theo quy trình, có chủ căn hộ bảo lãnh và có ghi sổ sách" - ông Huấn nói.

Theo ông Huấn, khu căn hộ New Sài Gòn có camera an ninh ở khu vực sân công cộng, tầng hầm, vành đai lối đi xung quanh và sảnh hành lang tầng trệt.

Công an đã trích xuất hình ảnh camera tại khu căn hộ để điều tra vụ việc. Phía Ban quản lý khu căn hộ đã hỗ trợ cơ quan công an, cung cấp những thông tin cần thiết để phục vụ cho công tác điều tra.

TS Bùi Quang Tín là ai? Sáng 6-4, đại diện Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM xác nhận thi thể ông Bùi Quang Tín - giảng viên khoa quản trị kinh doanh - đã được gia đình đưa về nhà riêng để lo hậu sự. 9h sáng nay 6-4, trao đổi với Tuổi Trẻ online, một cán bộ Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết: "Hiện chúng tôi đã có mặt tại nhà riêng của thầy Bùi Quang Tín ở phường 12, Q. Bình Thạnh để túc trực phụ giúp gia đình. 8h sáng nay, gia đình đã làm nghi thức tẩm liệm cho thầy Tín". TS Bùi Quang Tín sinh năm 1976, được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng tư vấn tuyển sinh và quản trị thương hiệu Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM vào tháng 4-2019. Sau đó, ông Tín trở về khoa quản trị kinh doanh làm giảng viên cơ hữu cho đến nay. Ông Bùi Quang Tín là nhà sáng lập và CEO Trường Doanh nhân BizLight, thành viên sáng lập Công ty luật Globalink, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM. TS Bùi Quang Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý. Hiện nay, ông Bùi Quang Tín là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight. Đồng thời ông là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý… TS Bùi Quang Tín đại diện viên chức quản lý Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM được bổ nhiệm mới phát biểu nhận nhiệm vụ tháng 4-2019 - Ảnh: T.H. Ông Bùi Quang Tín từng đi du học tại Mỹ để lấy bằng MBA về quản trị tài chính ngân hàng của Đại học Houston - Clear Lake, từ năm 2003 và làm việc 3 năm tại Ngân hàng Bank of America tại bang Texas (Mỹ). Sau khi về nước, ông tiếp tục vừa làm việc tại Ngân hàng Sacombank trong lĩnh vực ngoại hối ở vị trí giám đốc kinh doanh ngoại hối và nhận học vị tiến sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính - ngân hàng vào năm 2013 tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Ông cũng đã tốt nghiệp cử nhân luật hệ chính quy tại Trường ĐH Luật TP.HCM năm 2013 và đã chính thức là luật sư của Đoàn Luật sư TP.HCM cũng như hoàn thành chương trình thạc sĩ luật kinh tế tại Trường ĐH Luật TP.HCM tháng 9-2017. Đặc biệt, TS Bùi Quang Tín là chuyên gia khá quen thuộc trong giới tài chính - ngân hàng mấy năm qua do ông thường xuyên được mời làm diễn giả trong nhiều chương trình truyền hình của các đài truyền hình trong nước và quốc tế. (TRẦN HUỲNH)

Tác giả: NGỌC KHẢI - SƠN BÌNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ