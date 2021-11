Công an tỉnh Nghệ An trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh tội phạm ma túy

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Thực hiện các phương án, kế hoạch nghiệp vụ của Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm. Dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm về ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đầu tháng 11/2021 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã liên tiếp phá thành công 03 chuyên án, qua đó triệt xóa 03 đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An rồi đi các tỉnh phía Bắc, bắt 03 vụ, 05 đối tượng, thu giữ tổng cộng 2,6kg ma túy dạng đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp, 12 bánh hêrôin, 38 viên thuốc lắc, 01 tỷ đồng tiền mặt.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy báo cáo thành tích của các chuyên án

Tại lễ trao thưởng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ trao thưởng, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng các chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, lâu dài. Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, nhất là giai đoạn thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng chống dịch Covid-19, song hành với mở cửa lại nền kinh tế và giao thương trong nội địa cũng như với nước ngoài, dự báo tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, manh động hơn. Tỉnh Nghệ An vẫn là một trong những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của cả nước. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy thời gian tới.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao thưởng cho các Ban chuyên án

Tác giả: Trọng Đại

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn