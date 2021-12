Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng lễ Noel 2021 tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Tiếp đoàn công tác Công an tỉnh có Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh cùng các linh mục, chức sắc.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh tặng quà Công an tỉnh Nghệ An

Trong không khí mừng Thiên Chúa Giáng sinh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn gửi lời chúc đến các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đã ủng hộ, đồng hành với các cấp chính quyền và lực lượng Công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng chí Thiếu tướng mong muốn thời gian tới, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, đội ngũ chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tỉnh nhà tiếp tục có những đóng góp tích cực xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển.



Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, chức sắc bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và đoàn công tác. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An thời gian qua đã luôn đồng hành, giúp đỡ Nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng trong công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.