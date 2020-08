Công an tỉnh Nghệ An chi hơn 9 tỷ đồng mua mô tô trang bị cho công an xã

Trên Hệ thống đấu thầu quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa đăng tải nội dung mời thầu của Công an tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Nội dung mời thầu gói “Mua sắm mô tô trang bị cho Công an xã”.

Thông tin mời thầu được đăng trên Hệ thống đấu thầu quốc gia

Cụ thể, thời gian mời thầu là từ ngày 27/7/2020 đến 6/8/2020 trên Hệ thống đấu thầu quốc gia.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi. Kinh phí là nguồn chi thường xuyên năm 2020. Thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày. Tổng mức đầu tư: 9.225.414.000.

Dự toán gói thầu là hơn 9 tỷ đồng

Thời gian vừa qua, tại Nghệ An, Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, Giám đốc Công an tỉnh điều cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã tại 428 xã và hoàn thành trước ngày 15/5/2020. Giai đoạn 2, sẽ bố trí đủ 3 đồng chí cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên tất cả các xã, thị trấn trong toàn tỉnh.