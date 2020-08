Công an áp tải 3 cô gái trở về từ Đà Nẵng đi cách ly theo quy định

Ngày 31/7, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã áp tải 3 cô gái (cùng 19 tuổi) ở chung một phòng trọ tại xã Nghi Phú đến cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An theo quy định. Những cô gái này vừa trở về từ Đà Nẵng, có thái độ không hợp tác với cơ quan chức năng, khai báo y tế không thống nhất.

Sáng 30/7, 1 trong 3 cô gái đến Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An), khai báo từ Đà Nẵng về từ ngày 8/7. Trong 8 ngày qua, cô gái liên tiếp có các triệu chứng như ho, khó thở, sốt... Tuy nhiên, sau khi thăm khám, lấy lời khai y tế, kết quả người này không có các triệu chứng bất thường nên các bác sỹ tại đây đề nghị cô về nhà, tự cách ly.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới Nghệ An nơi cách ly 3 cô gái.

Đến sáng 31/7, cô gái trên cùng 2 bạn chung phòng đến Trạm y tế xã Nghi Phú, một lần nữa khai báo nội dung tương tự và đề nghị được lấy mẫu xét nghiệm. Cơ quan y tế lập tức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng nơi cả 3 người đang ở.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An sau đó xuống trực tiếp tại Trạm y tế để lấy mẫu xét nghiệm cả 3 người, đồng thời điều xe cấp cứu đưa đi cách ly tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

Sau khi lấy mẫu, 3 cô gái tỏ thái độ không muốn đi cách ly. Trung tâm Y tế TP Vinh phải trực tiếp điện thoại vận động, cả 3 mới đồng ý lên xe vào bệnh viện để cách ly. Tuy nhiên, sau khi đến Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, vừa làm thủ tục nhập viện xong thì cả 3 bỏ về. Công an thành phố Vinh đến tận nhà trọ để áp tải cả 3 quay trở lại.

Hiện, các bác sỹ chưa ghi nhận một triệu chứng bất thường nào từ các cô gái như lời khai.

