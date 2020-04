Công an thông tin nguyên nhân vụ nam bảo vệ chết trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An

Ngày 28/4, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này đã bàn giao thi thể ông Dương Đình Ng. (SN 1964, trú thị trấn Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An) cho người nhà làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó sau khi xảy ra sự việc ông Ng. tử vong trên xe khách khi đi từ Hà Nội về Nghệ An, Công an huyện Đô Lương đã lập tức vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Do người này có đi từ vùng dịch về nên cơ quan công an đã phối hợp với lực lượng y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khử trùng, khử khuẩn xe khách, thi thể nạn nhân.

Cơ quan y tế sau đó cũng tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Ng. để xét nghiệm Covid-19. Kết quả cho thấy, bệnh nhân Ng. âm tính với Covid-19.

Bên trong phòng xét nghiệm Covid-19 ở Nghệ An.

Cơ quan công an sau đó điều tra và xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhân Ng.

Kết quả điều tra cho thấy, bệnh nhân Ng. có tiền sử của nhiều bệnh gồm bệnh tim, dạ dày. Nạn nhân hay uống rượu và đã từng bị tai biến nhẹ.

Cơ quan công an sau đó đã xác định nguyên nhân tử vong của ông Dương Đình Ng. là do bệnh lý. Sau khi được cơ quan công an thông báo, người nhà nạn nhân đã xin đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng mà không yêu cầu giải phẫu tử thi.

"Người này làm bảo vệ ngoài Hà Nội về nên khi tử vong cơ quan công an và các cơ quan chức năng làm công tác phòng ngừa. Nhưng sau đó cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý và người nhà đã xin đưa thi thể về mai táng", lãnh đạo Công an huyện Đô Lương nói.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC) cho biết, trước đó trong ngày 27/4, phía đơn vị đã làm các công tác phòng chống dịch bệnh.

CDC Nghệ An sau đó lấy mẫu bệnh phẩm của nạn nhân Ng. và xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

"Người này có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã chắc chắn nên không cần phải xét nghiệm tiếp nữa. Hiện người nhà đã nhận thi thể nạn nhân về quê mai táng", ông Định nói.

Trước đó như đã đưa tin, 2 tháng trước ông Dương Đình Ng. (SN 1964, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) ra làm bảo vệ cho 1 công ty tại Mễ Trì, Hà Nội. Ngày 25/4, ông Ng. có uống rượu và gọi điện cho người nhà kể về tình trạng sức khỏe của mình gồm mệt mỏi toàn thân, ho nhiều kèm theo khạc ra máu. Tình trạng trên có diễn ra vài ngày và không cải thiện.

16h ngày 26/4, bạn của ông Ng. đến mua cháo cho ăn thì thấy tình trạng sức khỏe không tốt nên đã gọi taxi đưa ông Ng. ra bến xe Nước Ngầm để về quê.

Khoảng 20h cùng ngày, ông Ng. đi trên xe khách H.T. chạy tuyến Hà Nội Nghệ An. Quá trình đi trên xe có 13 người gồm 9 hành khách và 4 phụ và lái xe.

Khoảng 3h ngày 27/4, xe về đến Bưu điện huyện Đô Lương. Khi phụ xe đến gọi ông Ng. thì phát hiện người này đã tử vong trên xe. Nhà xe sau đó liên hệ cho cơ quan công an để làm rõ sự việc.

Do ông Ng. đi từ Hà Nội về và chết trên xe khách chưa rõ nguyên nhân nên khiến dư luận hoang mang. Cơ quan chức năng sau đó đã vào cuộc điều tra và xác định người này chết do bệnh lý chứ không liên quan đến Covid-19.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: toquoc.vn