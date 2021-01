Công an, Quân đội tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh trong buổi tổng duyệt phương án bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Hàng nghìn người cùng nhiều loại phương tiện, khí tài tham gia tổng duyệt. Trong các phương án diễn tập có nội dung chống biểu tình, bạo động. Cảnh sát cơ động lần đầu tiên huy động lực lượng kỵ binh với 54 ngựa để hậu thuẫn, phối hợp với cảnh sát thị uy, giải tán đám đông và tạo thành lá chắn bảo vệ cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Sau nhiều phần diễn tập của các lực lượng công an, quân đội, lần đầu tiên cảnh vệ diễn tập phương án bảo vệ các khách mời, nguyên thủ. Với tình huống giả định, cảnh vệ được trang bị xe môtô phân khối lớn, tốc độ tối đa 250 km/h đi dẫn đầu, tháp tùng hai bên hông xe đón khách mời từ máy bay về một địa điểm giả định. Những nhân vật quan trọng được 4 cảnh vệ hộ tống ra xe và che chắn bằng chiếc cặp chống đạn và được hỗ trợ của hàng chục xe đặc chủng chuyên dụng…

Để bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2 tại Hà Nội, sáng 10/1 Bộ Công an sẽ tổ chức lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ, đánh dấu thời điểm toàn lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân và các lực lượng tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Tác giả: L.D

Nguồn tin: Báo Tiền Phong