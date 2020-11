Công an phường Vinh Tân bắt 1 vụ vận chuyển pháo

Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực trước bảo tàng Quân khu 4, thuộc khối 7, phường Trung Đô, tổ công tác Công an phường Vinh Tân phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện trong ba lô của nam thanh niên có 5 hộp pháo với tổng trọng lượng 10kg.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Chu Văn Tuấn sinh năm 2001 trú tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Qua đấu tranh Tuấn khai nhận đây là số pháo được Tuấn mang từ Quỳnh Lưu vào TP Vinh để bán cho một người đàn ông quen qua mạng xã hội. Hiện đối tượng và tang vật đã được Công an phường Vinh Tân chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để điều tra, xử lý theo quy định.



Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An