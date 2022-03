Công an nổ súng truy bắt nhóm đá gà ở Bình Dương

Hiện trường vụ đá gà trong vườn tre

Ngày 2-3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, địa phương liên quan tiến hành vây ráp một tụ điểm đá gà quy mô lớn và bắt giữ nhiều đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, một nhóm 31 người đang say sưa đá gà độ tiền tại một vườn tre gần cầu Ông Cộ thuộc phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì bị công an bao vây.

Các đối tượng định bỏ chạy thoát thân nhưng công an đã nổ súng trấn áp, bắt giữ toàn bộ.

Công an phải nổ súng để trấn áp khi có đối tượng bỏ chạy

Tang vật thu được tại hiện trường gồm: tiền mặt hơn 100 triệu đồng và gà đá, xe máy… Các đối tượng đá gà đã được đưa về cơ quan công an lấy lời khai.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động