Công an Nghệ An triệt xóa hai băng cướp "2K"

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Vinh, TX. Cửa Lò và các huyện phụ cận tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản. Các đối tượng sử dụng xe máy không biển số đi thành nhóm từ 3 đến 6 đối tượng trên các cung đường vắng vẻ vào đêm tối. Khi phát hiện "con mồi", chúng sử dụng hung khí để cướp tài sản của người dân, chủ yếu là những tiểu thương buôn bán hải sản, rau, quả đi nhập hàng sớm. Những người chống đối hoặc không đưa tài sản sẽ bị chúng sử dụng dao, kiếm đe dọa, cố ý gây thương tích, gây bất an, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.

2 “cướp nhí” Trương Như Thành Đạt và Hoàng Quang Thanh cầm đầu hai băng nhóm cướp tài sản

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai lực lượng gồm cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nghi Lộc xác lập chuyên án khẩn trương đấu tranh, triệt xóa.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã xác định hai nhóm đối tượng nghi vấn chủ yếu là các thanh niên nghiện trò chơi điện tử, game online tại địa bàn TP. Vinh và TX. Cửa Lò.

13 đối tượng thực hiện 23 vụ cướp tài sản trên địa bàn Nghệ An

Đến ngày 19 và 20/8, lực lượng Công an đã tổ chức bắt hai nhóm với 13 đối tượng là thanh, thiếu niên (SN từ 2002 đến 2006), trú tại TP. Vinh và TX. Cửa Lò. Trong đó có 2 đối tượng cầm đầu là Hoàng Quang Thanh, SN 2004, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh và Trương Như Thành Đạt, SN 2003, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.

Đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 23 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn TP. Vinh, TX. Cửa Lò, các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thiệt hại khoảng 15 triệu đồng. Đến nay, Ban chuyên án đã xác định được 12 nạn nhân và đang tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tác giả: Đức Vũ – Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân