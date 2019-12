Công an Nghệ An triệt phá ổ nhóm tín dụng đen với lãi suất cao

Trong tỉnh

Một ổ nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự vừa được Công an TP Vinh (Nghệ An) triệt phá. Đây được xác định là nhóm cho vay với mức lãi suất cao nhất từ trước đến nay bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An