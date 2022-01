Công an Nghệ An nhận Thư khen của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

Chiều 7/1, tại Nghệ An, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tổ chức lễ trao thư khen của đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia cho Công an tỉnh Nghệ An về thành tích đặc biệt xuất sắc, bắt giữ các vụ buôn bán, nuôi nhốt 17 cá thể Hổ và buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép hơn 4,56 tấn pháo nổ được Công an Nghệ An khám phá thành công trong tháng 8, tháng 10 và tháng 11 năm 2021.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thanh Hải, Chánh văn phòng thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia; đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố Thư khen của đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia. Trong thư, đồng chí Phó Thủ tướng thường trực chính phủ ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An. Thành tích này đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đồng thời xem đây là niềm vinh dự, động viên, khích lệ để Công an Nghệ An tiếp tục dành được nhiều kết quả xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

