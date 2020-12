Công an Nghệ An cảnh báo chiêu lừa tinh vi khiến người dân mất hàng trăm triệu đồng

Trung tá Hà Huy Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An) cho biết, các đối tượng ngày có nhiều phương tiện giúp sức để lừa đảo. Đó là giao thức truyền giọng nói qua internet (VoIP), số điện thoại các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiển thị đầu số có đuôi 113 giống số của Công an khiến người dân dễ mắc lừa và gây khó khăn lực lượng chức năng trong việc xác minh, truy tìm cuộc gọi. Mới đây nhất là thủ đoạn cài phần mền gián điệp có logo của Bộ Công an. Ngoài ra, tội phạm thường sử dụng sim rác, thẻ ngân hàng "ảo". Chúng thường mua lại tài khoản ngân hàng của người khác, sau khi thực hiện hành vi lừa tiền, các đối tượng thường yêu cầu "con mồi" chuyển tiền vào những tài khoản này để chiếm đoạt. Ngoài thủ đoạn này thì thủ đoạn hack tài khoản facbook rồi sử dụng các tài khoản này để vay tiền, nhờ chuyển tiền, nộp thẻ điện thoại; Lừa đảo thông qua các giao dịch, bán hàng trực tuyến... cũng ngày càng tinh vi khiến công tác đấu tranh với loại tội phạm sử dụng công nghệ cao này ngày càng khó khăn. Người dân cần nâng cao cảnh giác. Nhận được những thông tin này qua điện thoại nên bình tĩnh, báo ngay cho cơ quan công an.