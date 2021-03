Công an huyện Yên Thành khen thưởng Ban chuyên án 0321M

Vào tháng 8/2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đồng Thành đã phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam rồi đưa về các địa bàn trong tỉnh Nghệ An để tiêu thụ, trong đó có huyện Yên Thành.

Sau một thời gian tiến hành các biện pháp trinh sát, thu thập tài liệu, Công an xã Đồng Thành đã xác định đối tượng Nguyễn Vĩnh Thướng, sinh năm 1996 trú tại xóm 3 xã Viên Thành là một trong những đối tượng nằm trong mắt xích tiêu thụ ma túy tại huyện Yên Thành. Xác định đây là đường dây ma túy lớn, với nhiều đối tượng đầu sỏ, Công an xã Đồng Thành đã phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an các xã Viên Thành, Long Thành tham mưu với lãnh đạo công an huyện xác lập chuyên án 0321M.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Thành trao thưởng Ban chuyên án 0321M.

Rạng sáng ngày 13/3/2021, sau khi xác nhận thông tin đối tượng Nguyễn Vĩnh Thướng đang chuẩn bị số lượng ma túy để mang đi tiêu thụ, công an xã Đồng Thành đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vây bắt đối tượng Nguyễn Vĩnh Thướng đang có hành vi “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại nhà ở của đối tượng, công an đã thu giữ 1108 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 650 gam.

Lãnh đạo các xã Đồng Thành, Long Thành, Viên Thành tặng hoa chúc mừng Ban chuyên án 0321M.

Tại buổi lễ, lãnh đạo công an huyện Yên Thành đã biểu dương thành tích của công an các xã Đồng Thành, Long Thành và Viên Thành trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, triệt phá thành công chuyên án 0321 M. Đồng thời, mong muốn công an các xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhanh nhạy trong nắm bắt tình hình để tiếp tục xác lập và triệt phá các chuyên án lớn hơn nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An