Công an huyện Tân Kỳ nhặt được ví tiền trả lại cho người đánh mất

Vào lúc 15h30, ngày 1/7/2021, tổ TTKSGT đội CSGT công an huyện Tân Kỳ gồm Thiếu tá Nguyễn Vĩnh Quang, Thượng úy Thái Đắc Tuấn, Thượng úy Vũ Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ TTKSGT xử lý vi phạm an toàn giao thông trên tuyến đường Trại Lạt – Cây Chanh thì phát hiện bên đường có 01 chiếc ví màu nâu. Qua kiểm tra, trong ví có tiền mặt 12.600.000 và một số giấy tờ quan trọng.

Ngay sau khi nhặt được, tổ công tác đã tiến hành xác minh chủ tài sản trên là của anh Nguyễn Bá Vinh, sinh năm 1983, trú tại xóm Nguyễn Tạo, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An. Tổ công tác đã liên lạc với anh Vinh và mời anh đến trụ sở Công an huyện Tân Kỳ để nhận lại tài sản đã mất.

Anh Vinh vô cùng xúc động và cảm kích khi nhận lại được tài sản bị đánh rơi.

Tại công an huyện Tân Kỳ, anh Nguyễn Bá Vinh không dấu được sự xúc động khi nhận được tài sản mà mình đã đánh rơi tưởng như không thể tìm lại được và viết bức thư cảm ơn chân thành nhất đến các đồng chí trong đội CSGT và lực lượng Công an huyện Tân Kỳ. Các anh đã để lại một hình ảnh tốt đẹp nhất về người chiến sỹ công an, hết lòng tận tụy, vì dân phục vụ.

Thiếu tá Nguyễn Vĩnh Quang, Thượng úy Thái Đắc Tuấn, Thượng úy Vũ Tuấn Anh chính là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ Quốc” của công an tỉnh Nghệ An. Đây là hành động mang ý nghĩa nhân văn cao cả, tấm gương sáng về lòng trung thực, thật thà, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng.

Tác giả: Nguyễn Thưởng

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn