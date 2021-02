Công an Hà Nội: Cấm cán bộ, chiến sĩ vận động ủng hộ tiền dịp Tết

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1077 yêu cầu các đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tư thế lễ tiết tác phong, thái độ phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp vì nhân dân phục vụ nhất là trong dịp xuân Tân Sửu 2021. Theo công văn, Công an TP Hà Nội bị cấm mặc trang phục công an khi ăn uống, la cà hàng quán trong và ngoài giờ hành chính; cấm uống rượu bia và các chất có cồn trong giờ làm việc, nghỉ trưa; cấm tổ chức hoặc tham gia đánh bạc.

Công văn 1077 nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an Thủ đô vận động tổ chức, cá nhân, cơ quan doanh nghiệp hoặc các đơn vị sự nghiệp ủng hộ tiền hoặc các lợi ích vật chất khác trong dịp lễ, tết; nghiêm cấm thủ trưởng, cán bộ, chiến sỹ sử dụng tiền công quỹ trái quy định và biếu quà chúc tết lãnh đạo. Ngoài ra, Giám đốc Công an TP Hà Nội nghiêm cấm cán bộ chiến sĩ dưới quyền sử dụng xe công; xăng, dầu do nhà nước cấp phát vào mục đích cá nhân hoặc đi lễ hội, đi chùa, chúc tết...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô phải chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID - 19; sẵn sàng phối hợp lực lượng y tế, ban ngành liên quan phòng chống dịch trong mọi tình huống. Cán bộ chiến sĩ công an cần nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban, trực chiến, bảo đảm nhân dân đón tết an toàn và bình yên…

