Công an đang khẩn trương làm rõ sai phạm liên quan vụ Việt Á tại Bạc Liêu

Chiều 22/7, trao đổi với PV Dân trí về vụ sai phạm đấu thầu tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, Thượng tá Lý Minh Khương - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu - cho biết, ngày 23/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận hồ sơ kiến nghị của cơ quan thanh tra liên quan các sai phạm.

Công an Bạc Liêu thông tin vụ đấu thầu CDC Bạc Liêu và Sở Y tế (Video: Huỳnh Hải).

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 31/5, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3, Điều 222 của Bộ Luật hình sự để điều tra theo quy định pháp luật.

"Hiện nay chúng tôi đang khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra thu thập chứng cứ để xác định làm rõ sai phạm các cá nhân có liên quan. Khi có đủ căn cứ khởi tố bị can, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét để xử lý theo quy định pháp luật và đảm bảo thời gian theo quy định" - Thượng tá Lý Minh Khương nói.

Thượng tá Lý Minh Khương - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Như Dân trí đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã thanh tra đột xuất tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, qua đó phát hiện 3 gói thầu mua sinh phẩm kit test Covid-19 của Công ty Việt Á, công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch; vi phạm các quy định trong khâu lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng; gây thiệt hại, lãng phí ngân sách Nhà nước gần 9 tỷ đồng.

Vi phạm trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc CDC Bạc Liêu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát, vi phạm các quy định trong mua sắm, gây thiệt hại đến tài sản nhà nước; Khoa Xét nghiệm và Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất dẫn đến xảy ra các vi phạm.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu đang bị điều tra về sai phạm trong đấu thầu liên quan đến Công ty Việt Á (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đối với 4 gói thầu của Sở Y tế, Công ty TNHH thẩm định giá Tây Nam không tuân thủ các quy định về thẩm định giá, thiệt hại đến lợi ích của khách hàng là Sở Y tế, làm tăng giá trị của 8 mặt hàng, dẫn đến chủ đầu tư thực hiện mua sắm gây thiệt hại, thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 800 triệu đồng.

Theo cơ quan Thanh tra tỉnh, sai phạm trên thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, trọng tâm là giám đốc và cấp phó phụ trách, các bộ phận, cá nhân có liên quan.

