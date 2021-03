Công an chỉ đạo xử lý nghiêm vụ người phụ nữ “tụt đồ”, hành động phản cảm trước cổng đền

Ngày 1/3, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến sự việc trên, đơn vị đã chỉ đạo Công an huyện Diễn Châu nơi sự việc xảy ra nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm.

Hình ảnh người phụ nữ "tụt đồ" có hành động phản cảm ngay trước cổng đền Cuông (ảnh cắt từ clip).

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An cho biết, cùng ngày đoàn Thanh tra Sở đã đến làm việc với Ban Quản lý đền Cuông và những người liên quan để xác minh làm rõ sự việc, đồng thời chấn chỉnh một số hoạt động tại đền. Trong ngày mai (2/3), sở sẽ mời người phụ nữ liên quan đến sự việc để trực tiếp làm việc xác minh và có hướng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Như Pháp luật Plus đã thông tin trước đó, vào chiều 26/2 một người phụ nữ cùng với nhóm đàn ông đến đền Cuông ở địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An để thắp hương. Người phụ nữ này sau đó đã xin xăm và giải quẻ xăm. Quá trình xin giải xăm, người này xảy ra mâu thuẫn với nhân viên làm việc tại đền.

Sau đó người phụ nữ này cùng nhóm người đàn ông ra về. Khi ra trước cổng, nhóm người này dừng xe ô tô ngay trước cổng ra vào. Nam nhân viên làm nhiệm vụ trước cổng đền đến yêu cầu chiếc xe ô tô di chuyển đi thì nhóm người đàn ông và người phụ nữ này ngồi trên xe chửi bới. Người phụ nữ sau đó mở cửa xuống và “tụt đồ” rồi chửi bới ngay trước cổng đền.

Lúc này những người khách xung quanh dùng điện thoại quay video lại. Khi đoạn video này xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người bức xúc với hành động phản cảm của người phụ nữ trên. Nhất là khi sự việc lại diễn ra ngay trước cổng đền Cuông, một di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia.

Sau đó, Ban Quản lý đền Cuông đã yêu cầu nhân viên làm bản tường trình toàn bộ sự việc để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và có hướng xử lý nghiêm.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn