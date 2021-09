Con nghiện đột nhập nhà dân cướp tài sản lấy tiền mua ma túy

Ngày 18/9, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Đối tượng bị bắt giữ là Lô Văn Hùng (SN 1987, trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông).

Lô Văn Hùng tại cơ quan điều tra.



Trước đó, vào rạng sáng ngày 12/9, Hùng đột nhập vào nhà bà L.T.H (SN 1957, ở xã Lục Dạ) rồi dùng một chiếc mỏ lết đe dọa, khống chế bà H. và cướp số tiền 700.000 đồng của nạn nhân.

Đến sáng hôm sau, Hùng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Hùng khai đã dùng số tiền cướp được để mua ma túy về sử dụng. Đấu tranh mở rộng, Công an huyện Con Cuông làm rõ, Lô Văn Hùng còn thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản vào ngày 5/9. Đối tượng đã đột nhập vào nhà bà T.T.L ở xã Lục Dạ, trộm 1 điện thoại di động rồi đem bán, lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác để bảo vệ tài sản và an toàn bản thân trước loại tội phạm này. Theo đó, cần gia cố hệ thống khóa cửa, tường bao, lắp đặt hệ thống cảnh báo camera an ninh...

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus