Con đường lạc lối của nam sinh viên dân tộc Mông từng là niềm tự hào của bản biên giới

Choáng ngợp trong vòng xoáy ăn chơi

Mùa Bá Xềnh (SN 1998) là một chàng trai dân tộc Mông hiền lành, chăm chỉ, sinh ra tại xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Tại vùng núi cao nghèo khó, như tất cả người dân nơi đây, Mùa Bá Xềnh lớn lên trong những ngày vất vả làm nương rẫy nhưng vẫn không đủ ăn. Vì vậy, chàng trai này quyết tâm học tập với hi vọng thay đổi được tương lai của chính mình.

Mùa Bá Xềnh tại cơ quan công an.

Với quyết tâm và nghị lực đó, Mùa Bá Xềnh là một trong số ít người được xuống TP.Vinh để theo học đại học. Ngày chia tay, không những gia đình, người thân mà rất đông người dân bản đã đến chúc mừng. Đối với họ, Xềnh là niềm tự hào của cả bản, là người con mà chắc chắn sau này sẽ làm được việc lớn. Trên vai Xềnh gánh cả trọng trách nặng nề nhưng đầy vinh quang.

Thế nhưng, ngay từ khi bước xuống thành phố, Mùa Bá Xềnh đã quên hết tất cả những điều đó. Chàng trai trẻ đã choáng ngợp trước sự hoa lệ, hào nhoáng của những ngôi nhà cao tầng, xe cộ đi lại tấp nập, những ánh đèn sáng rực thâu đêm. Cùng với lời rủ rê của những người bạn mới quen, Xềnh không chú tâm vào học hành mà thường xuyên lao vào những cuộc vui chơi trác táng tại quán bar, quán nhậu,…

Không những vậy, để kích thích trong các cuộc vui đó, Mùa Bá Xềnh phát hiện ma túy tổng hợp được sử dụng rất nhiều. Vì vậy, để có tiền ăn chơi, cũng để cung cấp cho bạn bè, Mùa Bá Xềnh đã trở về quê nhà, vượt biên sang Lào mua ma túy đưa xuống bán.

Một lần, hai lần, chàng thanh niên “quen hơi bén mùi” liên tục thực hiện hành vi trái pháp luật. Ngoài ra, các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia cũng phát hiện ra “tiềm năng” của nam sinh đại học này, nên đã dần dần kéo vào để trở thành một mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ.

Hành vi của Xềnh nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An. Chuyên án mang bí số 252N được xác lập nhằm đấu tranh với đối tượng này.

Tiến hành nghiên cứu về nam sinh này, các trinh sát xác định cứ khoảng 15 ngày, tranh thủ những ngày nghỉ học, Mùa Bá Xềnh lại từ TP.Vinh về huyện Kỳ Sơn, sau đó cắt rừng sang Lào lấy ma túy. Tại đây, Xềnh bí mật mua ma túy của những người Lào, sau đó lại trở về và xuống thành phố để bán.

“Quá trình bám sát, tiếp cận đối tượng, các trinh sát đối mặt với nhiều khó khăn. Bởi Xềnh là người bản địa, có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng mua bán ma túy tại khu vực biên giới. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng đối tượng này lại có nhiều kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng”, một điều tra viên cho biết.

Sau một thời gian kiên trì bám địa bàn, điều tra, xác minh, Ban chuyên án đã có đủ căn cứ xác định chính xác Mùa Bá Xềnh là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy, thường mua ma túy của các đối tượng người Lào rồi bán lại cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lời. Vì vậy, Ban chuyên án quyết định lên kế hoạch “bủa lưới” bắt giữ nam sinh viên này.

Tương lai kết thúc trong chốn lao tù

Đến ngày 20/12, trinh sát phát hiện Mùa Bá Xềnh lại tiếp tục bỏ học để trở về huyện kỳ Sơn. Nhận định đối tượng chuẩn bị đi lấy “hàng”, Ban chuyên án đã tiến hành hội ý nhanh, triển khai các tổ trinh sát lên phương án tác chiến. Sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Tương Dương và Đồn Biên phòng Nậm Càn, Bộ đội biên phòng Nghệ An triển khai lực lượng, chia làm nhiều mũi tiến hành theo dõi đối tượng.

Kiên trì mật phục trong suốt nhiều giờ đồng hồ, khoảng 17h ngày 21/12, các trinh sát thấy nam sinh này rời khỏi nhà để di chuyển theo hướng Quốc lộ 7. Đến 19h30 cùng ngày, Xềnh gửi xe máy tại một địa điểm bí mật rồi đi bộ về khu vực rừng núi thuộc xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, trên tay đối tượng có mang theo một bọc túi nghi là ma túy, vì vậy Ban chuyên án ra hiệu lệnh tấn công.

Các trinh sát nhanh chóng ập đến, khống chế Mùa Bá Xềnh. Phát hiện ra công an, đối tượng ra sức chống trả với dự định cứu “hàng” và bỏ chạy vào rừng sâu. Quá trình vật lộn, đối tượng đã khiến một chiến sĩ bị thương. Tuy nhiên, với sự dũng cảm, mưu trí, các lực lượng đã khống chế thành công đối tượng, thu giữ trong người Xềnh 10.000 viên ma túy tổng hợp và 1 điện thoại di động.

Tang vật thu giữ được.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp. Số ma túy trên được Xềnh mang từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng là người thực hiện việc kết nối giữa người bán ở Lào và người mua ma túy ở Việt Nam. Thời điểm bị bắt, đối tượng chưa kịp tiến hành giao dịch “hàng” thì đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Hiện, Mùa Bá Xềnh đang bị tạm giam để chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra. Đây cũng là lúc tương lai của chàng sinh viên đã kết thúc.

Trước thành tích trên, chiều 24/12, Công an tỉnh đã tổ chức Lễ trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án 226H và 252N. Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của Ban chuyên án. Đồng thời, Đại tá Hùng mong thời gian tới, các lực lượng sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo ANTT trên địa bàn, vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

