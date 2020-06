Côn đồ chém chủ quán nhậu tử vong

Quán nhậu xảy ra vụ truy sát.

Sáng 8/6, Công an TP. Dĩ An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, truy xét nhóm đối tượng chém 1 người chết, 2 người trọng thương.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 7/6, anh Nguyễn Văn Thái (27 tuổi, quê Hà Nội) và 2 người bạn đang đứng trước quán nhậu của mình trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) thì bất ngờ bị một nhóm (hơn 10 đối tượng)̂ cầm hung khí ập tới truy sát.

Cả 3 người bỏ chạy vào phía trong quán nhưng vẫn bị các đối tượng đuổi theo chém tới tấp, anh Thái chạy vào nhà vệ sinh thì bị chém gục tại đây. Sau khi gây án, nhóm côn đồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Thái đã tử vong vì thương tích quá nặng, 2 người bạn của anh Thái hiện đang phải cấp cứu.

Anh Thái và 2 người bạn chạy vào nhà vệ sinh nhưng vẫn bị nhóm côn đồ xông vào chém thương vong.

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để truy xét nhóm hung thủ gây án.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó vài ngày, một nhóm thanh niên tới nhậu ở quán anh Thái rồi gây gổ với nhau nên anh Thái mời ra ngoài. Từ việc này xảy ra mâu thuẫn giữa anh Thái với một số thanh niên trong nhóm trên.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

