Gã đàn ông bỏ thuốc vào nước đầu độc cả gia đình người tình

Ngày 8/6, lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, đã làm việc với Lê Trọng Cư (39 tuổi, ở xã Hoài Mỹ, TX Hoài Nhơn, Bình Định) để điều tra, làm rõ nghi án gia đình bà Phạm Thị Gái (43 tuổi, ở xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) bị đầu độc nguồn nước.

Trước đó, sáng 7/6, bà Gái uống nước từ bình lọc nhà mình thì phát hiện đầu lưỡi bị tê, mùi khó chịu, cảm giác bất thường. Bà Gái lập tức kiểm tra bình lọc, bình thủy, nước sử dụng cho vật nuôi… của gia đình đều thấy có màu xanh giống nhau nên thông báo cho người thân trong gia đình không nên sử dụng nguồn nước.

Khoảng 10h cùng ngày, bà Gái thấy người mệt mỏi, khó thở nên được gia đình đưa đến Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ khám thì được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Sự việc được gia đình báo cho Công an huyện Phù Mỹ. Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định nguồn nước có chất lạ nên triển khai truy tìm nghi can.

Từ thông tin gia đình cung cấp, lực lượng công an xác định Lê Trọng Cư, làm nghề thợ hồ, có liên quan đến vụ việc. Cư có quan hệ tình cảm với bà Gái, nhưng phát sinh mâu thuẫn vì gia đình bà Gái phản đối mối quan hệ này. Làm việc với công an, Lê Trọng Cư thừa nhận mình là thủ phạm đã bỏ thuốc vào nguồn nước nhằm đầu độc nhà bà Gái.

