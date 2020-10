Con Cuông - Nghệ An: Đường giao thông nông thôn chưa làm xong đã hỏng

Nhiều đoạn đường sụt lún nghiêng hẳn một bên

Theo quan sát nhận thấy con đường này nối từ quốc lộ 7 vào đến trung tâm xã Châu Khê. Trong đó có hơn 4 km đã thi công xong và còn gần 2 km nhà thầu đang làm nốt để kịp tiến độ bàn giao vào năm 2020. Tuy nhiên hơn 4 km đã làm xong đó đã xuất hiện nhiều chỗ hư hỏng đi qua các bản Diềm, bản Xát, bản Bủng… Các chỗ hư hỏng đều xuất hiện các vết nứt, lõm xuống, có nhiều nơi nền đường bị cày nát bung lên đá và nhựa.

Mặt đường bị cày nát ở các đoạn đường mới làm xong

Trao đổi với chúng tôi, một người dân cho biết “Nhà nước làm đường bà con vui lắm, từ nay có đường đẹp để đi, mưa không lo bẩn, nắng không lo bụi. Nhưng không hiểu tại sao đường mới làm xong lại bị hư nhiều chỗ vậy”. Nói xong người dân đó chỉ vào chỗ lõm xuống cho biết thêm “Chỗ này ngày xưa có nước chảy thường xuyên mà sao họ không làm một con mương và cống để thoát nước”

Đem những thắc mắc, vì sao đường giao thông nói trên chưa thi công xong đã hư hỏng nghiêm trọng. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông cho biết “Con đường này thuộc đường cấp 6, miền núi H13 (tải trọng trục xe tối đa 13 tấn - Pv) với nền rộng 6m, mặt dải nhựa rộng 3,5m. Thời điểm hiện nay nhà máy thủy điện Suối Choang lại đang thi công, ngày ngày xe chở vật liệu, nặng hàng chục tấn nên đường nhiều chỗ hỏng. Trong khi đó đường vẫn chưa bàn giao nên chưa thể cắm biển báo về tốc độ và tải trọng, nên lực lượng cảnh sát giao thông không có căn cứ để xử phạt. Đây là vấn đề nan giải, đơn vị thi công họ bảo sẽ bỏ nên không có hương xử lý hợp lý, chủ đầu tư thủy điện họ lại nói họ mua vật liệu tại chân công trình, tuy nhiên lý do bên thủy điện đưa ra không ổn. Trong thời gian sớm nhất sẽ tổ chức cuộc họp ba bên gồm đơn vị thi công, Ban quản lý dự án và chủ đầu tư dự án thủy điện để xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các bên. Để tìm ra phương án, sớm hoàn thành con đường đảm bảo tiến độ và chất lượng như trong thiết kế”

Khi chúng tôi hỏi về hướng xử lý các chỗ hư hỏng ông Tuấn khẳng định “Vì đường chưa bàn giao, nên hư hỏng bên đơn vị thi công phải sửa chữa”

Các phương tiện giao thông phải “bò” qua các đoạn đường hư hỏng

Theo tìm hiểu được biết con đường này thuộc dự án đường giao thông nối quốc lộ 7 đến trung tâm xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An). Giai đoạn 1 sẽ làm từ km 06 đến km 12, đoạn nối từ quốc lộ 7 đến bản Diềm với tổng chiều dài 6km. Xây dựng theo Quyết định số 225/QĐ -UBND-ĐTXD của UBND tỉnh Nghệ An ký ngày 14/01/2016. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 24 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách của tỉnh. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Con Cuông thay mặt UBND huyện làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Minh Quang, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 486 là đơn vị tư vấn giám sát thi công. Đến thời điểm hiện nay bên chủ đầu tư đã giải ngân 70% số tiền trong gói 24 tỷ đồng.

Đường làm chưa xong đã hỏng là có thật, bằng mắt thường có thể thấy được. Hỏng đường do xe chở vật liệu vào thi công thủy điện hay do nhà thầu thì công không đảm bảo chất lượng. Xác định nguyên nhân và đối tượng gây hỏng đường xin dành cho các cơ quan có chức năng có liên quan. Hy vọng trong cuộc họp các bên sẽ tổ chức sớm nhất như lời vị giám đốc Ban QLDA đã nói, sẽ xác định được ai chịu trách nhiệm chính. Tránh trường hợp, đường làm xong, bàn giao, hết hạn 12 tháng bảo hành. Đường hỏng nặng, không ai chịu trách nhiệm khi đó nhà nước lại phải bỏ tiền ra sửa chữa. Dù sao thì 24 tỷ đồng là một số tiền khá lớn so một tỉnh đang cố cân đối thu chi như Nghệ An.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc.

Tác giả: Ngọc Giáp

Nguồn tin: doanhnghiepthuonghieu.vn