Con bạc trốn truy nã ròng rã suốt 7 năm vừa về địa phương liền bị bắt giữ

Nguyễn Thị Thu Hương tại cơ quan công an.

Ngày 16/3, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1973, có hộ khẩu thường trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Trước khi trốn nã tạm trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (Nghệ An), bị Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An ra quyết định truy nã số 32 ngày 8/7/2013 về tội “đánh bạc”.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm, vận động gia đình, đồng thời xác minh các mối quan hệ của đối tượng nhưng qua nhiều năm vẫn không có kết quả, do có thông tin Hương đã trốn ra nước ngoài, không liên lạc gì về với gia đình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng có ý định trở về địa phương, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng giám sát, theo dõi và tổ chức bắt giữ thành công khi Hương vừa về đến thị xã Hồng Lĩnh.

Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bàn giao đối tượng cho Công an TP Vinh, Nghệ An xử lý theo quy định.

