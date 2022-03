Cô Minh Hiếu đeo 2 ký vàng đi Tây Ninh chơi gặp "sự cố" đến mức phải la làng "tính lột vàng tui hả", chuyện gì đây?

Không chỉ có người nổi tiếng thì mới chiếm spotlight đám đông, những hiện tượng mạng đình đám cũng phải khiến người ta rần rần mỗi khi họ xuất hiện. Mới đây, hàng loạt những du khách khi đến thăm Chùa Bà ở Tây Ninh đã không khỏi náo loạn trước sự xuất hiện của cô Minh Hiếu - hiện tượng chuyển giới hot rần rần một thời nhờ những phát ngôn cười ra nước mắt trên sóng livestream.

Clip: Dân mạng ào ào xin vía giàu sang của cô Minh Hiếu ở Tây Ninh

Theo đó, đoạn video kéo dài 51 giây ghi lại cảnh đông người xếp hàng để... xin chụp hình cùng cô Minh Hiếu. Đa số đều là những bạn trẻ biết cô qua những clip viral trên MXH. Xuất hiện trong chuyến đi Tây Ninh lần này, cô Minh Hiếu có lẽ sợ người ta không nhận ra mình nên diện bộ áo dài cam, 2 tay đeo vòng xi men dày cộm. Nhiều netizen còn đoán trọng lượng vàng cô đeo lên người có khi lên tới 2 ký vì nhìn nó quá nhiều đi!

Để chiều lòng các bạn trẻ, cô Minh Hiếu cũng chịu khó đứng phơi nắng chụp hình đến mức khát nước. Cô cũng không quên "tấu hài" rằng, la làng to lên cho dân tình biết: Bây giờ đứa nào muốn chụp hình thì phải đưa chai nước nha! Ủa mà nước này có bỏ gì vô đây không, tao uống xong tao ngủ rồi bây lột vàng tao!

Cô Minh Hiếu đi Tây Ninh chơi gặp sự cố dân tình bu đông xin chụp ảnh và xin vía giàu sang

Sau đó cô được cho nước nhưng vẫn lo lắng bị bỏ thuốc mê...

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Coi mà tui cười xỉu á trời!

- Duyên quá duyên... nhưng đi chùa mà mặc bộ đồ ít có nổi bật lắm.

- Gặp tui tui cũng xin chụp hình.

- Ảnh này "nghìn like" nha bà con.

Nguồn: Tổng hợp

Tác giả: Thế Huân

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn