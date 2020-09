'Cò' hét giá 900.000 đồng một bộ sách lớp 6, phụ huynh vẫn 'cắn răng' mua

Video: ‘Thương vụ’ ngã giá gấp 5 lần của ‘cò' sách lớp 6 tại Hà Nội

Sáng 9/9, PV trong vai phụ huynh đã đến cửa hàng sách thuộc Công ty sách và thiết bị trường học Hà Nội (Số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tìm mua sách giáo khoa lớp 6 cho con. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng cho biết, số lượng sách được bán hết cách đây 10 ngày. Ngày nào cũng có phụ huynh đến hỏi mua.

Cũng theo nhân viên này, đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng khan hiếm sách giáo khoa như vậy, năm học 2019-2020 mặt hàng sách giáo khoa lớp 1 cũng hết sớm.

Năm nay cũng tương tự, là năm cuối cùng lớp 6 dùng sách giáo khoa chương trình hiện hành nên tâm lý chung của các nhà in là giảm số lượng so với năm học trước. Vì vậy số lượng sách lớp 6 phát hành ra của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không dồi dào, để xảy ra tình trạng khan hiếm này.

Các cửa hàng văn phòng phẩm lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như Nhà sách Tiền Phong, Nhà sách Tiến Thọ, Nhà sách Trí Tuệ, Nhà sách Nguyễn Văn Cừ... đều thông báo, số lượng sách giáo khoa lớp 6 gần như đã bán hết, chỉ còn một số ít sách tham khảo, sách bài tập.

Sau khi mỏi mắt tìm sách lớp 6 không được, vừa bước ra khỏi cửa hàng tìm nơi khác để mua thì có 3 đến 4 người quanh đó tiến lại gần PV. Họ giới thiệu và mời chào mua sách đủ bộ, bao gồm cả sách giáo khoa và sách tham khảo.

Trong khi mức giá niêm yết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trọn bộ 12 cuốn sách giáo khoa lớp 6 là 179.800 đồng thì những người này hét giá 900.000 đồng, "kém một nghìn cũng không bán". Trong đó cuốn sách đang khan hiếm nhất là tiếng Anh được "cò" đẩy giá tới 300.000 đồng (giá niêm yết 115.000 đồng/4 cuốn).

Giá sách bị đội cao gấp 5 lần khiến phụ huynh choáng váng. Nhưng cực chẳng đã, các vị phụ huynh phải cắn răng móc hầu bao ra để mua sách cho con.

"Cò" sách giáo khoa lớp 6 trước khu vực cửa hàng thuộc Công ty sách và thiết bị trường học Hà Nội (Số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm).

Con đã vào năm học mới được gần một tuần nhưng vẫn chưa có đủ sách để học. Trong khi tình trạng khan hiếm sách như vậy thì lại là cơ hội để "cò" sách kiếm lợi. Điều đó khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Vừa trở về từ Đà Nẵng sau đợt cách ly, chị Nguyễn Thanh Phượng (Thanh Nhàn, Hà Nội) nháo nhào chạy khắp các cửa hàng sách lớn nhỏ trên địa bàn thành phố tìm mua sách cho con. Sau hồi ngã giá với "cò", chị đành cắn răng mua bộ sách giáo khoa lớp 6 với giá 880.000 đồng.

Dù biết giá sách bị đội lên quá cao nhưng không còn cách nào khác, con gái đã vào năm học mới, chị Phương vẫn phải mua. "Chưa bao giờ nghĩ Hà Nội lại có chuyện thiếu tài liệu học tập và "cò" sách hét giá cắt cổ như vậy. "Cò" ngang nhiên chào mời phụ huynh trước cửa hàng sách, liệu có sự tiếp tay nào không?", lòng đầy ấm ức, chị búc xúc.

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẳng định, không có tình trạng khan hiếm các đầu sách giáo khoa lớp 6. Hiện nhà xuất bản có kế hoạch điều chuyển sách từ các vùng khác về nơi thiếu. Dự kiến sách giáo khoa sẽ cung ứng đủ cho phụ huynh vào cuối tuần này tại hệ thống cửa hàng sách của nhà xuất bản.

