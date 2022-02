Cô gái xinh đẹp bị người yêu nắm tóc kéo lê trên đường phố Đà Nẵng

Ngày 19/2, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết đã mời những người có liên quan đến vụ hành hung dã man một cô gái xảy ra vào tối 18/2 tới làm việc.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 18/2, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền đoạn qua phường An Hải Bắc chứng kiến cảnh một nam thanh niên đang hành hung 1 cô gái trẻ xinh đẹp.

Tại hiện trường, nam thanh niên mặc quần jeans xanh, áo thun trắng đang nắm tóc, kéo lê một cô gái trên đường. Người này sau đó tiếp tục kéo cô gái leo qua giải phân cách làn đường.

Cô gái bị bạo hành ngay trên phố

Cô gái vùng vẫy chống cự nhưng nam bị nam thanh niên đánh vào mặt, liên tục buông lời hăm doạ.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dùng điện thoại quay lại, phát trực tiếp lên mạng xã hội đồng thời gọi điện trình báo Cảnh sát 113.

Công an phường An Hải Bắc và lực lượng Cảnh sát 113 đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Nam thanh niên cùng nạn nhân được đưa về trụ sở làm việc.

"Tại đây cả hai bên đã giải hòa, phía cô gái không yêu cầu truy tố gì thêm nên lực lượng chức năng đã làm công tác tư tưởng trước khi kết thúc vụ việc.

Hai người này là người yêu của nhau, trong lúc cãi vã đã xảy ra mâu thuẫn. Dù cô gái chấp nhận giải hòa, nhưng công an phường vẫn tiếp tục theo dõi, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm", đại diện Công an phường An Hải Bắc cho biết.

