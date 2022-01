Cô gái ngất lịm khi phát hiện chồng chưa cưới tử vong trong tư thế treo cổ

Khoảng 14h ngày 21/1, cô gái gọi điện cho chồng sắp cưới nhiều lần nhưng người này không bắt máy. Lo có chuyện chẳng lành, cô gái liền chạy về phòng trọ trên đường An Sơn 02 (xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) để kiểm tra. Khi đẩy cửa vào trong thì ngã quỵ khi phát hiện người chồng tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được tin báo, Công an địa phương đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là Lê Văn K. (SN 2004, quê An Giang).

Theo lời cô gái, hai bên gia đình đã ấn định sau Tết sẽ tổ chức đám cưới. Trước khi xảy ra vụ việc, cả 2 không xảy ra mâu thuẫn gì.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền phong