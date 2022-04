Cô gái nằm 'cố thủ' dưới gầm xe ôtô khiến nhiều người ngán ngẩm: 'Thôi ra đi, cho mấy ngàn mà ăn mì tôm'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip về diễn biến một tình huống "kỳ lạ" ngay đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khiến nhiều người xôn xao bàn tán.

Vào thời điểm diễn ra vụ việc có một chiếc ôtô đen đang đỗ ở ven đường. Đáng chú ý, ở dưới gầm chiếc xe này lại có sự xuất hiện của một cô gái mặc áo màu da cam, đeo khẩu trang.

Clip: Cô gái nằm 'cố thủ' dưới gầm xe ôtô khiến nhiều người bàn tán xôn xao

Theo quan sát, có vẻ cô gái không bị thương mà dường như rất tỉnh táo nói chuyện, chỉ có điều cứ nằm rạp dưới gầm ô tô và không chịu ra ngoài.

Thấy vậy, nhiều người dân xung quanh liền đứng tập trung quanh mũi xe ô tô, bàn tán xôn xao. Sau đó, một người đàn ông được cho là tài xế ghé sát mặt xuống, quát: "Đi ra không? Công an bắt đấy".

Cô gái dường như muốn nói gì đó nhưng vì đang nằm dưới gầm xe và đeo khẩu trang nên không ai nghe rõ.

Người đàn ông liền dịu giọng dỗ dành: "Mau mau ra cho mấy ngàn mà đi ăn mì tôm". Song, cô gái này vẫn ngoan cố, không chịu di chuyển mà cứ nằm ì dưới gầm xe.

Người tài xế lại tiếp tục nói: "Ra đi, xe cộ rứa mà nằm vậy. Đi ra đi, đau ốm gì thì đi ra mau".

Đoạn clip kết thúc khi cô gái vẫn "nằm cố thủ" dưới gầm xe oto mặc kệ nhiều người khuyên nhủ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao cô ta làm vậy nhưng vụ việc trên sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nhiều người cho rằng cô gái có biểu hiện không bình thường. Cũng có không ít bình luận phán đoán đây chắc chắn là chiêu trò chặn xe, "ăn vạ" để xin tiền của kẻ gian.

"Chắc là chiêu trò để ăn vạ xin tiền",

"Túng quá làm liều hay sao nằm dưới gầm xe nguy hiểm vậy. Tội bác tài",

"Bà cô kia sao nằm dưới gầm xe kỳ vậy. Trông như ăn vạ",...

Đồng thời, nhiều dân mạng nhắc nhở nhau cẩn thận, gặp những tình huống như thế này nên tỉnh táo xử lý, tránh để kẻ xấu trục lợi.

