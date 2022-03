Cô gái liên quan đến Clip chém người kinh hoàng ở Bắc Giang phủ nhận việc “gạ tình”

Anh Lương Văn Quyền đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang sau khi bị chém dã man.

Bắt khẩn cấp 2 bố con chém người dã man

Theo điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang, nam thanh niên bị chém trọng thương là anh Lương Văn Quyền, còn hai người chém anh Quyền là ông Nguyễn Văn Hoàn (63 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (con trai Nguyễn Văn Hoàn, 36 tuổi, cùng phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự hai bố con ông Hoàn để điều tra về hành vi giết người.

Một số cơ quan báo chí cũng thông tin, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố đã phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, bắt khẩn cấp 2 bố con. Nhận định ban đầu nguyên nhân là do ghen tuông.

Theo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn, khoảng 21h20 ngày 6/3, ông Nguyễn Văn Hoàn cùng con trai là Nguyễn Văn Hiệp đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Hậu (36 tuổi, ở đường Xương Giang, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang).

Tại đây, Hoàn và Hiệp xảy ra xô xát với chị Hậu và anh Lương Văn Quyền (bạn chị Hậu, 36 tuổi, ở huyện Việt Yên), sau đó anh Quyền bị Hoàn, Hiệp dùng dao đâm, chém liên tiếp nhiều nhát (như trong clip) làm bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, nguyên nhân của sự việc nói trên do chị Hậu thuê căn nhà ông Nguyễn Văn Hoàn mới xây dựng lại vào năm ngoái. Sau đó, chị Hậu nợ mấy tháng tiền nhà không trả. Ông Hoàn nhiều lần yêu cầu Hậu trả tiền và chuyển đi, nhưng Hậu không đồng ý. Ngoài ra, chị Hậu còn “đong đưa gạ gẫm” để ông Hoàn không đòi số tiền đó nữa, nhưng ông Hoàn không chịu. Chị Hậu và Quyền có dọa dẫm ông Hoàn nhiều lần.

“Tôi không “gạ tình” ông Hoàn…”

Kể về sự việc, chị Hậu cho biết, từ năm 2017 có thuê đất tầng 1 của ông Hoàn trong khu tập thể với thời hạn 20 năm; gần đây chị mới xây nhà riêng trên mảnh đất này. Chị Hậu khẳng định, bản thân chưa từng nợ tiền thuê hay có mối quan hệ “ngoài luồng” với ông Hoàn như thông tin mạng xã hội lan truyền. Tuy nhiên, gần đây ông Hoàn thường xuyên tìm đến nhà chị gây rối, làm phiền.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

"Mối quan hệ 2 chú cháu từ trước tới nay không có mâu thuẫn, xích mích gì cả. Hôm 28 tết vừa rồi, khu trọ về quê hết, lúc tôi chuẩn bị dọn dẹp để về Hà Nội, ông Hoàn có ra nhà chửi bới, nói năng rất tục tĩu. Thậm chí, ông Hoàn còn vừa chửi bới vừa lôi đổ bàn thờ, vào phòng lục lọi và lấy đi toàn bộ giấy tờ, trong đó có hợp đồng thuê đất”.

Theo chị Hậu, không có hề có việc chị gạ tình ông Hoàn mà ngược lại, thấy chị Hậu đã ly hôn ở 1 mình ở với con nên ông Hoàn "có ý muốn qua lại". Sau khi không đạt được mục đích ông Hoàn tìm lý do bôi nhọ và đuổi mẹ con chị Hậu ra khỏi nhà.

Từ 28 Tết, sau nhiều lần nhắn tin gọi điện mà chị Hậu không nghe máy, không đạt được mục đích nên ông Hoàn đã nhắn tin dọa và đã đưa người ra nhà để uy hiếp con trai và em gái Hậu khi Hậu vắng nhà. Thậm chí ông Hoàn còn lắp Camera để theo dõi, khi Hậu có ý kiến thì ông Hoàn nói rằng để trông xe (vì ông Hoàn cho thuê trọ nhiều phòng).

Chị Hậu cho biết, ông Hoàn không chỉ tới làm phiền chị 1 lần. Công an đã từng ra làm việc với cả hai bên nhưng chưa lập biên bản. “Không chỉ dừng lại ở đó, ông Hoàn bêu rếu rằng tôi nợ tiền ông ý 4 tháng tiền nhà không trả, bôi nhọ tôi gạ gẫm tình cảm ông ý”, chị Hậu cho hay.

Về sự việc xô xát dẫn đến chém anh quyền xảy ra vừa rồi chị Hậu cho biết, hiện mình đã ly hôn và sống cùng con trai 16 tuổi với 1 người cháu ngoại. Anh Quyền thỉnh thoảng tới nhà chăm sóc bé trai và giúp đỡ chị Hậu trong cuộc sống thường ngày.

Hôm 6/3, khi anh Quyền và 1 người chú họ vừa đến nhà chị Hậu chơi, ông Hoàn đã tới đôi co và đã xảy ra sự việc anh Quyền bị chém. Chị Hậu chạy vào can ngăn cũng bị đẩy ngã ngất đi. Tỉnh lại thấy anh Quyền nằm trên vũng máu chị cùng người nhà đã đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh Quyền hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng còn rất yếu.

Từ sau ngày xảy ra vụ việc, chị Hậu rất bức xúc vì bản thân bị ảnh hưởng bởi những tin đồn trôi nổi đang lan truyền trên mạng xã hội. Rất nhiều người nhắn tin vào Zalo, Facebook chị thóa mạ bằng những lời tục tĩu. "Tôi định sau khi chăm sóc người nhà khỏe mạnh trở lại sẽ nhờ cơ quan chính quyền giải quyết vấn đề này chứ không thể để người ta bôi nhọ thế được”, chị Hậu ấm ức bày tỏ.

Tác giả: Xuân Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam