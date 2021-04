Cô gái khoe mổ trăn thấy cả trăm quả trứng, người xem "rùng mình", chỉ trích vì một lý do

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một con trăn to đã bị giết khiến nhiều người "rùng mình". Tuy nhiên khi mổ bụng con trăn, cư dân mạng mới “ngã ngửa” khi biết rằng nó đang mang bầu và có cả trăm quả trứng trong bụng. Người đăng tải đoạn tỏ ra rất thích thú khi lấy được nhiều trứng.

Trong bụng con trăn có rất nhiều trứng

Tuy nhiên ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip liền gây ra một cuộc tranh cãi lớn. Đa số cư dân mạng chọ rằng mặc dù trăn là một loại động vật đáng sợ, nhiều khi gây nguy hiểm cho con người nhưng hành động giết hại trăn khi đang mang thai, lấy trứng là việc làm không nên.

"Tội con trăn thế, đang chửa mà cũng bị giết hại để lấy làm đồ ăn".

"Biết là trăn là loại động vật không tốt, nhưng nhìn hình ảnh bị mổ bụng thế này cũng thấy thương".

"Thay vì giết có thể đuổi nó đi mà!"

Tác giả: Diệu Thuỳ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc