CLIP: Xử vụ bắn chết đại ca Hải "bạch" ở Mỹ Tho

Ngày 10-5, TAND tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người khiến đại ca Hải "bạch" tử vong tại karaoke XO. Vụ án có 22 bị cáo, người cầm đầu các băng nhóm là Nguyễn Thanh Triều (Biệt danh Triều "điên", SN 1998) và Thạch Minh Quân (Biệt danh "đầu bự", SN 1997). Các bị cáo bị truy tố về tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng"…

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn nhau tại quán karaoke XO, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17-3-2021, Nghĩa cùng với Nguyễn Thanh Triều, Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An cũng đến phòng VIP 6, lầu 1 của quán karaoke XO vui chơi. Sau đó, Nguyễn Thanh Hải (Hải "bạch"), cùng Dương Minh Nhựt, Nguyễn Tấn Anh Quốc, Nguyễn Thành Quốc, Nguyễn Thành Sang, Trần Hồng Hải, Bùi Văn Tâm, Đinh Tuấn Kiệt đến và 2 nhóm xảy ra xô xát.

Nguyễn Thanh Triều đã dùng súng bắn trúng Hải "bạch" gây vết thương xuyên thấu ngực, thủng tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái, thủng thùy trên phổi trái, thủng thùy giữa phổi phải dẫn đến tử vong. Triều còn bắn trúng Nguyễn Tấn Anh Quốc gây thương tích 15%.

Ngoài ra, Trần Quang Quốc Bảo cũng gọi Lê Đức Phú đến quán karaoke chém nhóm Hải "bạch", Phú đã rủ thêm Lê Thanh Hoàng, Hồ Tấn Phát, Phan Bảo Toàn, Đoàn Thanh Lâm, Trần Phạm Thái Huy, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Liêm Thanh, Trần Kim Tùng, Nguyễn Lê Thành An cầm theo nhiều dao tự chế, súng cùng đi. Đến nơi, Lê Đức Phú dùng dao chém nhóm Hải "bạch" và Trần Quang Quốc Bảo dùng súng bắn trúng Đinh Tuấn Kiệt gây thương tích 23%.

Cáo trạng cho rằng Triều đã phạm vào tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích"; Lê Đức Phú, Lê Thanh Hoàng, Hồ Tấn Phát, Phan Bảo Toàn, Đoàn Thanh Lâm, Trần Phạm Thái Huy, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Liêm Thanh, Trần Kim Tùng, Nguyễn Lê Thành An, Nguyễn Thanh Triều, Trần Quang Quốc Bảo phạm tội "Cố ý gây thương tích"; Thạch Minh Quân, Thạch Trung Nghĩa, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Dương Minh Nhựt, Nguyễn Tấn Anh Quốc, Nguyễn Thành Quốc, Nguyễn Thành Sang, Trần Hồng Hải, Bùi Văn Tâm và Đinh Tuấn Kiệt phạm tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong vụ án, Triều là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Thạch Minh Quân, Thạch Trung Nghĩa, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Dương Minh Nhựt, Nguyễn Tấn Anh Quốc, Nguyễn Thành Quốc, Nguyễn Thành Sang, Trần Hồng Hải, Bùi Văn Tâm và Đinh Tuấn Kiệt giữ vai trò là người trực tiếp thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng. Đinh Tuấn Kiệt, thì Trần Quang Quốc Bảo và Lê Đức Phú giữ vai trò là người rủ rê, ngoài ra Bảo còn cùng Huy, Nguyễn Thanh Hải trực tiếp gây thương tích cho Kiệt, các bị can Lê Thanh Hoàng, Hồ Tấn Phát, Phan Bảo Toàn, Đoàn Thanh Lâm, Nguyễn Liêm Thanh, Trần Kim Tùng, Nguyễn Lê Thành An là người giữ vai trò giúp sức.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra từ 2-3 ngày.

