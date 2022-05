Clip: Xe sang chạy lùi lao thẳng vào quán phở, phản ứng nhanh nhạy giúp chủ quán thoát nạn trong gang tấc

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được camera an ninh của quán ghi lại vào ngày 20/5 vừa qua và chia sẻ lên mạng xã hội mới đây thu hút đông đảo sự quan tâm.

Hình ảnh từ clip cho thấy, thời điểm này trong quán không có khách, chỉ có chủ quán đang làm việc. Nghe tiếng động lớn bên ngoài, người đàn ông vội nhìn ngay ra ngoài cửa và thấy xe ô tô BMW X6 đang chạy lùi với tốc độ cao.

Thấy chiếc xe tiến lại gần nhưng không có dấu hiệu dừng lại, người đàn ông vội vàng né ngay sang một bên. Chỉ ngay giây sau đó, xe ô tô lao thẳng vào quán, san bằng tất cả bàn ghế tại đây và chỉ dừng lại ghi đâm vào tường.

Chứng kiến sự việc này, những người đi đường không khỏi thất kinh. Ngay cả cộng đồng mạng khi theo dõi đoạn clip cũng hốt hoảng. Tuy vậy, ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi người chủ quán đã thoát nạn trong gang tấc.

"Lái kiểu gì thế nhỉ? Lùi kiểu gì mà san bằng cả quán nhà người ta ra vậy?";

"May chủ quán phản ứng nhanh, thấy bất thường cái vội chạy luôn. Chắc bác tài cũng hết hồn không kém".

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: saostar.vn