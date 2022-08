Your browser does not support the video tag.

Đoạn video do Newsflare đăng tải ghi lại cảnh ở Altai, Nga hôm 15/8 (giờ địa phương), khi tài xế điều khiển một chiếc ô tô cũ di chuyển lên một ngọn đồi. Tuy nhiên, chiếc xe không thể lên nổi dốc vì động cơ quá yếu và sau đó bị tụt xuống dốc.

Một người ngồi trên ô tô đã can đảm nhảy ra ngoài trước khi xe lật nhiều vòng xuống núi. Vụ việc khiến tài xế ô tô bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn