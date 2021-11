Clip Tịnh thất Bồng Lai kéo lên công an đòi Diễm My, tuyên bố "có chủ quyền với con bé"

Câu chuyện liên quan đến Diễm My - cô gái trẻ xinh đẹp từng tu học ở Tịnh thất Bồng Lai, nay đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ - vẫn đang là tâm điểm chú ý của công chúng. Sau tuyên bố sẽ treo thưởng 1 tỷ đồng cho ai tìm được Diễm My, những thông tin của cô gái được dân mạng thi nhau "lùng sục".

Mấy ngày trước, dân tình đã nghe phong thanh chuyện Tịnh thất Bồng Lai từng "kéo người" lên cơ quan công an "đòi" Diễm My về sau khi lên trình diện, gặp gỡ cha ruột tại đây. Dân mạng mới đây đã tìm thấy và chia sẻ chóng mặt đoạn clip quay lại cảnh ồn ào này. Những phát ngôn trong đó khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Theo đó, có thể thấy khá nhiều người trong Tịnh thất Bồng Lai xuất hiện, "hộ tống" ông Lê Tùng Vân lên cơ quan công an. Những người này đều nói rất gay gắt, lên giọng, vung tay trong khi nói chuyện.

Đoạn clip thấy rõ ông Lê Tùng Vân nói: "Mình mang lên công an, công an phải trả lại cho mình".

Hoàn Nguyên nói: "Công an phải trả bé Diễm My ra đây, chúng tôi là người có chủ quyền với con bé, có giấy tờ hợp pháp, ở đàng hoàng. Người ta giao con bé lên cho mấy anh, mấy anh trả lại cho tụi tui đi".

Tịnh thất Bồng Lai từng kéo lên cơ quan công an "đòi" Diễm My. (Ảnh cắt từ clip)

Chiến sĩ công an tiếp đón nhóm người nói rõ ràng: "Chúng tôi đã cho bé My về", sau đó Nhất Nguyên gay gắt đáp trả: "Anh cho nó về vậy nó đâu? Tại sao nó không gặp tui? Yêu cầu công an huyện Đức Hòa trả Diễm My cho tụi tui. Có giấy tờ, có thư mời, vậy mà giờ bắt con bé đi đâu? Trả con bé ra đây".

Sau một hồi cự cãi ồn ào của các "đệ tử", ông Lê Tùng Vân đang đứng bỗng nằm ngửa ra ghế đá, hét to "Sư phụ xỉu rồi", và luôn miệng gào thét, gọi "Diễm My ơi" khi nằm trên ghế đá.

Cùng lúc đó, giọng một người phụ nữ gào lên: "Ông Thắng ra đây giải quyết đi" cùng lúc Hoàn Nguyên cũng hét: "Tôi yêu cầu ông Thắng ra đây. Diễm My làm việc trực tiếp với ông Thắng".

Your browser does not support the video tag.

Tịnh thất Bồng Lai kéo người lên công an đòi Diễm My, tuyên bố "có chủ quyền với con bé"

Đoạn clip này đã khiến nhiều dân mạng sốc, không chỉ bởi thái độ gay gắt của Tịnh thất Bồng Lai, mà còn vì sự khẳng định mối quan hệ của nhóm người này với Diễm My. Dù thời điểm này, cô đang "tu học" và có đăng ký tạm trú tại đây, nhưng việc liên tục sử dụng những từ ngữ như "trả lại", "chủ quyền"... với một con người là hơi khó hiểu.

Mặt khác, việc ông Lê Tùng Vân "ngất xỉu" và các đệ tử luôn miệng hô "thầy xỉu rồi, đưa thầy đi bệnh viện"; trong khi đó vẫn còn ý thức, gào thét và gọi tên ba ruột Diễm My để... đòi người cũng làm dân tình khó hiểu.

Đoạn clip này được ghi lại thời điểm giữa năm 2020. Diễm My sau đó về nhà, bỏ đi nhiều lần và quay lại Tịnh thất Bồng Lai vào tháng 12/2020 để xin tiền. Ở thời điểm này, Diễm My ngỏ ý muốn bỏ đi tiếp, được người trong tịnh thất giữ lại nhưng không rõ quyết định của cô ra sao. Từ đó đến giờ, không ai biết cô đang ở đâu.

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc