CLIP: “Thợ hồ” nổ súng phá trường gà tại khu biệt thự ở Tiền Giang

Chiều 10-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao 35 đối tượng cho Công an TP Mỹ Tho để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Nổ súng bắt trường gà ở khu biệt thự

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ cùng ngày, trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự bất ngờ nổ nhiều phát súng, ập vào căn biệt thự đang xây ở khu dân cư bờ kè sông Tiền thuộc phường 4, TP Mỹ Tho, bắt quả tang 35 đối tượng đang say sưa đá gà ăn thua bằng tiền. Khi bị bắt, nhiều con bạc mới nhận ra là những "thợ hồ" đang xây dựng thời gian gần đây ở khu vực này là trinh sát.

Tụ điểm đá gà này nằm ở dãy biệt thự bờ kè sông Tiền đang xây dựng dang dở, không người trông coi và được xây kín. Khi lực lượng chức năng ập vào, không đối tượng nào kịp thoát thân.

Hiện trường bắt đá gà ngày 10-3

Tại hiện trường, công an tạm giữ 35 đối tượng, 110 triệu đồng, 10 xe máy, 3 con gà đá, 1 cân gà, hàng chục cựa gà và băng keo đã qua sử dụng...

Theo các trinh sát, địa điểm đá gà này đã nhiều lần được tổ chức. Tất cả đều được "cáp độ" ở địa điểm khác rồi vào sát phạt xong trận nào thì giải tán liền nên gây khó khăn cho lực lượng theo dõi và triệt phá.

Tác giả: M.Sơn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động