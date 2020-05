Sốc trước "công xưởng" sản xuất tiền giả của nhóm thanh niên làng ở Nam Định

Trao đổi với người Đưa Tin Pháp luật, nguồn tin từ Công an Nam Định cho biết, ngày 17/4, Công an huyện Giao Thủy, đã phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Văn Tác (24 tuổi) và Cao Văn Phương (25 tuổi) đều trú tại xóm 16, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang có hành vi sản xuất tiền giả tại xóm Lâm Hồ, xã Giao Phong, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

"Trái với suy nghĩ của nhiều người, sản xuất tiền giả phải cần máy móc hiện đại với kỹ thuật tinh vi, nhưng nhóm của Tác chỉ cần những máy móc rất đơn sơ như máy in, mực in thông thường đã có thể sản xuất tiền giả với số lượng lớn. Nhóm đối tượng đã biến một nhà trọ xập xệ thành nơi sản xuất hàng tỷ đồng tiền giả và phát tán đi 38 tỉnh thành", một các bộ điều tra Công an tỉnh cho hay.

Tác giả: Đặng Thuỷ-Đỗ Chang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn