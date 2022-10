Clip: Quá trình dùng búa tách đôi tảng đá khổng lồ được hơn 29 triệu lượt xem trên TikTok

Mới đây, Newsflare.com đã đăng tải lại đoạn video hấp dẫn, được quay tại một mỏ đá ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho thấy một người đàn ông tên là Ahmet Pehlivanoglu dùng búa đóng đinh kim loại vào một vết nứt ở giữa bề mặt của tảng đá.

Hành động trên diễn ra trong khoảng một phút, Ahmet Pehlivanoglu đã thể hiện sức bền và sức mạnh vô song trong suốt quá trình. Cuối cùng, cấu trúc khổng lồ của tảng đá tách ra làm hai và nghiền nát hộp công cụ màu đỏ của Ahmet.

“Đây là cách chúng tôi phá đá ở đây,” người quay phim nói.

Đoạn video hấp dẫn này, được quay vào tháng 6/2022, đã thu được hơn 29 triệu lượt xem trên TikTok.

Clip: Quá trình tách đôi tảng đá khổng lồ bằng sức người.

