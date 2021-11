Clip: Ô tô hất văng 2 chiếc xe lên không trung, hành động của tài xế sau đó gây phẫn nộ

Vào khoảng 13h45 chiều 17/11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Lê Lợi (phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Theo đó, chiếc xe ô tô BKS 14A-460.71 lưu thông trên đường với tốc độ cao đã va chạm với 1 xe máy, khiến 2 người bị thương nhẹ.

Tiếp đó, ô tô này tiếp tục đâm trực diện vào 1 chiếc xe đạp điện BKS 14MĐ3-01783 và 1 chiếc xe máy BKS 14B1-592.89 đi ngược chiều, khiến 2 người bị thương nặng. Khoảnh khắc này được camera an ninh gần đó ghi lại.

Đoạn clip cho thấy, cú va chạm khiến các nạn nhân bị hất văng lên không trung, bay xa vài mét trước khi chạm đất. Các phương tiện bị vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Khoảnh khắc xảy ra tai nạn.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn liên hoàn cũng bị vỡ nát phần đầu. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô lại xuống xe và rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Phần đầu của chiếc ô tô gây tai nạn bị hư hỏng nặng. Ảnh VOV

Lực lượng CSGT sau đó đã phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: saostar.vn