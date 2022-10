CLIP: Nữ thiếu tá công an có biểu hiện say xỉn, lái ôtô gây tai nạn

Sáng 29-10, lãnh đạo Công an huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết dã nắm thông tin việc một nữ cán bộ có biểu hiện say xỉn, lái xe gây tai nạn và bị người dân quay clip phát tán trên mạng xã hội.

"Vì vụ việc xảy ra ở TP Pleiku nên hiện chúng tôi đang chờ thông báo kết luận vụ việc từ Công an TP Pleiku rồi mới có hình thức xử lý cụ thể" – vị này nói.

Vào tối 28-10, tại ngã 3 giao nhau giữa đường Hùng Vương với đường Nguyễn Viết Xuân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến rất nhiều người dân hiếu kì đứng xem.

Người phụ nữ có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, mặc đồng phục công an nhân dân lái ôtô

Theo những người có mặt tại hiện trường, chiếc ôtô 5 chỗ màu trắng do một phụ nữ điều khiển đã xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy. Sau đó, người phụ nữ này lùi xe thì tiếp tục va chạm với ôtô khác.

Thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ mặc đồng phục công an nhân dân, đeo quân hàm thiếu tá đã có biểu hiện sử dụng rượu bia, ói ra người. Khi một người dân hỏi "chị say rồi đúng không" thì người phụ nữ này trả lời "dạ".

Được biết, người phụ nữ lái ôtô màu trắng, mặc đồng phục công an là Thiếu tá T.T.L, hiện đang công tác tại Công an huyện Đăk Đoa.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT – Công an TP Pleiku đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.

Người phụ nữ có biểu hiện say xỉn, lái ôtô gây tai nạn bị người dân quay clip lại

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động