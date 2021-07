Clip: Người phụ nữ đá tung dép, múa côn ngay trước mặt CSGT ở chốt kiểm dịch

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hành vi không đúng mực của một người phụ nữ tại chốt kiểm dịch ở Mê Linh (Hà Nội). Theo camera ghi lại, khi không được cho qua chốt kiểm dịch, người phụ nữ đã phi dép lên cao, đi chân đất và rút từ trong túi ra một khúc côn dài.

Chị vừa múa côn vừa biểu diễn một số động tác võ thuật ngay trước mặt chiến sĩ công an. Hành động kỳ lạ này đã thu hút nhiều ánh mắt của người đi đường quanh đó.

Dù chưa biết mục đích hay nguyên nhân nào khiến chị làm vậy song cũng khiến cộng động mạng không khỏi ngao ngán.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người phụ nữ phi dép, cầm gậy múa côn đòi thông chốt kiểm dịch

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc