Clip người đàn ông tự lái xe lao thẳng vào sân nhà, cả gia đình hoảng sợ bỏ chạy

Một phần diễn biến của sự việc đã được camera an ninh ghi lại vào khoảng 21h21' tối ngày 14/4 vừa qua. Thời điểm ấy, người đàn ông đang dùng cơm cùng vợ con và bạn bè thì lại bỏ lên ô tô đỗ ngoài cửa. Một lúc sau, chiếc xe bất ngờ lao thẳng vào trong sân, nơi nhóm người đang dùng cơm. May mắn, không có ai gặp chấn thương gì. Được biết, sự việc xảy ra Tân Khai, Hớn Quản - Bình Phước.

Theo thông tin thì người đàn ông điều khiển ô tô trong tình trạng không được tỉnh táo. Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng hút được sự chú ý.

Người đàn ông lái ô tô lao thẳng vào sân nhà

Tác giả: Quân Anh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc