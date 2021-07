Clip: Người đàn ông say xỉn rơi xuống đầm lầy rồi ngủ luôn tới sáng khiến người dân 'hết hồn'

Mới đây, MXH đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lồm cồm bò dậy từ vũng đầm lầy đen kìn kịt khiến nhiều người dân không khỏi thất kinh.

Sự việc được ghi lại dưới chân cầu Lò Gốm (quận 8, Tp. Hồ Chí Minh).

Nguyên nhân của vụ việc này là do trước đó, người đàn ông này đi nhậu và trở về trong tình trạng say xỉn nên không may "lọt" xuống vũng đầm lầy này.

Điều khiến người ta ngỡ ngàng đó là người đàn ông đã nằm ngủ dưới vũng đầm lầy một mạch tới sáng.

Người đàn ông nằm ngủ ngon lành dưới vũng đầm lầy đen kìn kịt

Khi người dân phát hiện và hô hoán, người đàn ông mới thức tỉnh trong tình trạng lơ mơ, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Rất may, sức khỏe của người đàn ông này vẫn bình thường, không xảy ra tình trạng cảm lạnh. Sau đó, người này đã được đưa lên bờ.

Người đàn ông cho biết buổi tối đã đi nhậu với bạn bẻ, say xỉn tới mức ngã xuống bùn rồi ngủ một mạch tới sáng hôm sau mà không biết chuyện gì.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn