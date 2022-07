Clip: Người đàn ông dùng tay không ôm gọn bé gái rơi khỏi tầng 5

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng thót tim này được ghi lại vào ngày 19/7, tại Thành phố Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Trong clip, một bé gái 2 tuổi bất ngờ ngã từ cửa số tầng 5 xuống mái tôn trên sân thượng tầng một của khu nhà ở. Ngay sau đó, cô bé trượt xuống khỏi biển quảng cáo và được một người đàn ông ôm gọn.

Theo báo cáo của địa phương, người đàn ông tên Shen Dong, là một nhân viên tại một ngân hàng. Shen tình cờ nhìn thấy sự việc khi anh đang trên đường trở lại ngân hàng cùng đồng nghiệp của mình. Khi bé gái trượt xuống tầng một, anh đã không do dự mà chạy đến bắt lấy cô bé.

Ngay sau đó, bé gái đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và không nguy hiểm tới tính mạng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn